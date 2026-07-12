Ventimiglia, fermati al confine con un orologio da 75 mila euro rubato in Toscana: due arresti

Si è conclusa al casello autostradale di Ventimiglia la fuga di due uomini sospettati di aver messo a segno il furto di un orologio di lusso del valore di circa 75 mila euro ai danni di un turista tedesco. I due, cittadini algerini di 25 e 28 anni, sono stati arrestati mentre tentavano di rientrare in Francia a bordo di un'auto con targa francese.

Il colpo era stato messo a segno il 5 luglio all'outlet "The Mall" di Reggello, in provincia di Firenze. Dopo aver strappato l'orologio dal polso della vittima, i malviventi erano riusciti a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini avviate dai carabinieri di Reggello hanno consentito di identificare il veicolo utilizzato per la fuga. Ritenendo probabile un tentativo di espatrio verso la Francia, i militari hanno allertato i colleghi della provincia di Imperia, predisponendo un dispositivo di controllo lungo l'autostrada A10, con il coinvolgimento anche del Centro di cooperazione di polizia e doganale di Ventimiglia.

L'auto è stata individuata nei pressi di Bordighera e seguita fino al casello di Ventimiglia, dove i carabinieri sono intervenuti bloccando il mezzo prima che oltrepassasse il confine. Durante la perquisizione è stato recuperato l'orologio rubato, nascosto all'interno dell'abitacolo.

I due arrestati, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasferiti nel carcere di Sanremo con l'accusa di ricettazione aggravata. Le indagini proseguono per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità, in collaborazione tra i carabinieri di Reggello e Bordighera e le Procure di Firenze e Imperia.

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