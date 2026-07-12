Tragedia sull'A10: camionista trovato morto in un'area di sosta nei pressi di Arenzano
di R.C.
Secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate sul posto, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, molto probabilmente in seguito a un malore improvviso
Tragedia lungo l'autostrada A10, dove un camionista tedesco di 56 anni è stato trovato senza vita all'interno del proprio mezzo pesante, parcheggiato in una piazzola di sosta poco prima del casello di Arenzano, in direzione Genova.
L'allarme è scattato quando la ditta di trasporti per cui lavorava non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. A destare preoccupazione è stato anche il sistema di localizzazione Gps del camion, che segnalava il mezzo fermo da diverse ore nello stesso punto. A quel punto è stata richiesta la verifica alle forze dell'ordine.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 con automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Albisola, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze e agli operatori di Autostrade per l'Italia.
Poiché il mezzo risultava chiuso, i Vigili del Fuoco hanno dovuto aprire la cabina del camion, che trasportava un carico di acido cloridrico. All'interno è stato rinvenuto il conducente, ormai privo di vita.
I primi accertamenti hanno escluso il coinvolgimento del carico trasportato e non sono emersi elementi riconducibili a un incidente stradale o ad altre cause esterne. Secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate sul posto, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, molto probabilmente in seguito a un malore improvviso.
Completate le operazioni di rito e i rilievi della Polizia Stradale, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità competente, mentre il mezzo è stato successivamente rimosso senza particolari ripercussioni sulla circolazione lungo l'A10.
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