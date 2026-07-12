Tragedia sull'A10: camionista trovato morto in un'area di sosta nei pressi di Arenzano

Tragedia lungo l'autostrada A10, dove un camionista tedesco di 56 anni è stato trovato senza vita all'interno del proprio mezzo pesante, parcheggiato in una piazzola di sosta poco prima del casello di Arenzano, in direzione Genova.

L'allarme è scattato quando la ditta di trasporti per cui lavorava non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. A destare preoccupazione è stato anche il sistema di localizzazione Gps del camion, che segnalava il mezzo fermo da diverse ore nello stesso punto. A quel punto è stata richiesta la verifica alle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 con automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Albisola, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze e agli operatori di Autostrade per l'Italia.

Poiché il mezzo risultava chiuso, i Vigili del Fuoco hanno dovuto aprire la cabina del camion, che trasportava un carico di acido cloridrico. All'interno è stato rinvenuto il conducente, ormai privo di vita.

I primi accertamenti hanno escluso il coinvolgimento del carico trasportato e non sono emersi elementi riconducibili a un incidente stradale o ad altre cause esterne. Secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate sul posto, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, molto probabilmente in seguito a un malore improvviso.

Completate le operazioni di rito e i rilievi della Polizia Stradale, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità competente, mentre il mezzo è stato successivamente rimosso senza particolari ripercussioni sulla circolazione lungo l'A10.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.