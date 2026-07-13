Santa Margherita Ligure: frontale tra auto e moto sull'Aurelia: strada chiusa, motociclista grave

La strada statale 1 "Via Aurelia" è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure, all'altezza del chilometro 500,400, a seguito di un grave incidente stradale.

Secondo quanto riferito da Anas, nello scontro frontale sono rimasti coinvolti un'autovettura e un motociclo. Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Anas, le forze dell'ordine e i soccorritori, impegnati nella gestione dell'emergenza, nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

La riapertura della statale è condizionata alla conclusione degli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la ripresa della normale circolazione.

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