Genova, bidello accusato di molestie a una studentessa di 14 anni: chiesto il rinvio a giudizio

Un collaboratore scolastico cinquantenne in servizio in un istituto tecnico di Genova rischia di finire a processo con l'accusa di aver molestato una studentessa di 14 anni.

L'episodio risale allo scorso ottobre. Secondo quanto ricostruito, la ragazza, profondamente scossa, avrebbe raccontato l'accaduto a un'insegnante, facendo scattare l'intervento della polizia. La studentessa è stata poi accompagnata all'ospedale Gaslini per gli accertamenti del caso.

La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio dell'uomo con l'accusa di violenza sessuale su minore. Il collaboratore scolastico, assistito dall'avvocato Michele Ispodamia, comparirà nei prossimi giorni davanti al giudice dell'udienza preliminare Maria Di Lazzaro, che dovrà decidere se disporre il processo oppure pronunciarsi per il non luogo a procedere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.