Genova: donna di 34 anni muore per overdose, aperta un'inchiesta per individuare lo spacciatore

La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 34 anni, deceduta all'ospedale San Martino dopo un'overdose. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la provenienza della sostanza stupefacente e individuare chi l'abbia ceduta alla vittima.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione di un amico a Casella, nell'entroterra genovese, dove i due avrebbero consumato crack. Poco dopo l'assunzione della droga la 34enne si è sentita male, perdendo conoscenza.

L'uomo che era con lei ha immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 ha trasportato la donna in condizioni gravissime all'ospedale San Martino di Genova, dove è morta senza mai riprendere conoscenza.

Le indagini, coordinate dalla Procura e affidate ai carabinieri della Compagnia di San Martino, sono ora concentrate sull'individuazione della filiera dello stupefacente, con l'obiettivo di accertare chi abbia fornito la dose risultata fatale e dove sia stata acquistata.

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