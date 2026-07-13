Portofino: borse non conformi in tabaccheria, assolto con formula piena il sindaco Matteo Viacava
di R.P.
La sentenza del giudice monocratico ha accolto le argomentazioni della difesa rappresentata dagli avvocati Ernesto Monteverde e Carolina De Ferrari
Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, è stato assolto con formula piena dalle accuse di ricettazione e commercio di merce contraffatta nell'ambito dell'inchiesta che riguardava la vendita di false borse griffate nella tabaccheria che gestiva insieme a una socia.
L'indagine era scattata tre anni fa dopo un controllo della Guardia di Finanza, che aveva sequestrato 91 articoli riconducibili ai marchi Hermès, Fendi e Chanel. Le successive perizie avevano accertato che si trattava di prodotti contraffatti, realizzati da falsificatori specializzati.
Al termine delle indagini, coordinate dall'allora procuratore aggiunto Francesco Pinto, Viacava era stato citato direttamente a giudizio.
Nel corso della vicenda il primo cittadino aveva sempre respinto ogni addebito, sostenendo di essere estraneo ai fatti e definendo l'inchiesta un attacco di natura politica, anche in relazione alla decisione del Comune di Portofino di dedicare una via a Silvio Berlusconi, primo caso in Italia grazie a una specifica deroga.
Con la sentenza pronunciata dal giudice monocratico, che ha accolto le argomentazioni della difesa rappresentata dagli avvocati Ernesto Monteverde e Carolina De Ferrari, Viacava è stato assolto con formula piena, chiudendo definitivamente il procedimento a suo carico.
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