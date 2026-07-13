Portofino: borse non conformi in tabaccheria, assolto con formula piena il sindaco Matteo Viacava

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, è stato assolto con formula piena dalle accuse di ricettazione e commercio di merce contraffatta nell'ambito dell'inchiesta che riguardava la vendita di false borse griffate nella tabaccheria che gestiva insieme a una socia.

L'indagine era scattata tre anni fa dopo un controllo della Guardia di Finanza, che aveva sequestrato 91 articoli riconducibili ai marchi Hermès, Fendi e Chanel. Le successive perizie avevano accertato che si trattava di prodotti contraffatti, realizzati da falsificatori specializzati.

Al termine delle indagini, coordinate dall'allora procuratore aggiunto Francesco Pinto, Viacava era stato citato direttamente a giudizio.

Nel corso della vicenda il primo cittadino aveva sempre respinto ogni addebito, sostenendo di essere estraneo ai fatti e definendo l'inchiesta un attacco di natura politica, anche in relazione alla decisione del Comune di Portofino di dedicare una via a Silvio Berlusconi, primo caso in Italia grazie a una specifica deroga.

Con la sentenza pronunciata dal giudice monocratico, che ha accolto le argomentazioni della difesa rappresentata dagli avvocati Ernesto Monteverde e Carolina De Ferrari, Viacava è stato assolto con formula piena, chiudendo definitivamente il procedimento a suo carico.

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