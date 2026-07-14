Sestri Ponente, operazione “Largo Raggio” della Polizia Locale: 33 persone identificate e droga sequestrata

Nuovo intervento della Polizia Locale di Genova nell’ambito dell’operazione straordinaria “Largo Raggio”, il servizio dedicato al contrasto del degrado urbano, dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle irregolarità nelle attività commerciali.

L’operazione si è svolta lunedì 13 luglio a Sestri Ponente e ha interessato diverse aree del quartiere, tra cui via Puccini, Mercato del Ferro, piazza Montesanto, via Ferro, via Cerruti, l’area Fincantieri, piazza Baracca, via Travi e le zone limitrofe.

Nel corso dei controlli sono state identificate 33 persone. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto nei pressi del Mercato del Ferro una sostanza presumibilmente stupefacente abbandonata sul posto, che sarà sottoposta ad analisi per verificarne la natura. In caso di conferma, si procederà per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 a carico di ignoti.

In piazza Montesanto è stata invece identificata una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, con il conseguente sequestro amministrativo della sostanza.

Parallelamente, il Nucleo Commercio della Polizia Locale ha effettuato verifiche su quattro attività commerciali: una è risultata regolare, mentre per tre sono state riscontrate irregolarità amministrative con la contestazione delle relative sanzioni. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti su una delle attività controllate.

“Le operazioni ‘Largo Raggio’ sono un servizio di controllo straordinario che coinvolge più reparti specializzati della Polizia Locale con l’obiettivo di prevenire e affrontare in modo sistematico le situazioni di degrado presenti in alcune zone della città – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi –. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane nei quartieri cittadini per rafforzare la sicurezza urbana, aumentare il decoro e garantire il rispetto delle regole”.

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