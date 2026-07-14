Genova: aggredirono e rapinarono un turista, tre arresti

I Carabinieri della Compagnia di Genova Sampierdarena, con il supporto dei militari della Compagnia di Castellammare di Stabia (Napoli), hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura, nei confronti di tre uomini ritenuti indiziati di una rapina aggravata in concorso ai danni di un turista della provincia di Latina.

I fatti risalgono al 6 luglio 2025, a Sestri Ponente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avrebbero osservato a lungo la vittima mentre si trovava nei pressi di un fast food a Cornigliano. Successivamente l’avrebbero convinta a salire sulla loro auto, risultata poi presa a noleggio, con la scusa di accompagnarla in una discoteca.

Durante il tragitto, però, il gruppo avrebbe raggiunto una zona appartata dove il turista sarebbe stato aggredito e derubato. I rapinatori gli avrebbero sottratto 2.500 euro in contanti, il telefono cellulare e le chiavi dell’automobile.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di raccogliere numerosi elementi sulla dinamica dell’aggressione e sull’identificazione dei presunti responsabili.

Due degli indagati, residenti in provincia di Napoli, sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale. Il terzo, residente a Genova, è stato sottoposto all’obbligo di dimora con presentazione alla Polizia giudiziaria.

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