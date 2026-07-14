La Milano-Sanremo a bordo di cinque Ciao Piaggio per raccogliere fondi a favore del Gaslini

La Milano-Sanremo non in bici ma a bordo di un motorino Ciao degli anni '80 per raccogliere fondi per l'istituto pediatrico Gaslini di Genova. L'idea è venuta a cinque amici che con Il Grande Viaggio sono partiti domenica da Pavia per arrivare oggi a Genova e proseguire per la Città dei Fiori.

Il gruppo affronta i quasi 300 chilometri della rotta originale, sfidando le pendenze storiche come il Passo del Turchino, la Cipressa e il Poggio. Un modo originale per attirare l'attenzione sul loro progetto, mentre la velocità ridotta del mezzo invita tutti i partecipanti e i curiosi che incroceranno lungo la strada a una riflessione sull'importanza della lentezza, sul saper apprezzare quello che realmente conta nella vita senza dimenticare chi lotta e soffre in ogni momento.

"Il Grande Viaggio è quello che quotidianamente affrontano tutte le famiglie che combattono, insieme ai propri figli, per sconfiggere la malattia. Un percorso duro - spiegano i cinque - che purtroppo tutti noi conosciamo per esperienza diretta ma che può diventare anche formativo: una metafora della vita che, come tale, va affrontata insieme. Speriamo che questa iniziativa attiri l'attenzione di tanti donatori che, con un gesto di aiuto, possano contribuire a finanziare un ospedale di eccellenza che salva vite ogni giorno". Ogni chilometro percorso sarà un'occasione per invitare il pubblico, gli appassionati e le aziende a donare a sostegno dei piccoli pazienti del Gaslini.

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