Genova. rapina sul lungomare di Voltri, arrestati tre minorenni: due hanno 14 anni

Tre minorenni, due quattordicenni e un sedicenne, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver rapinato un giovane sul lungomare di Voltri, nella zona occidentale di Genova. Il sedicenne è stato inoltre denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione degli agenti delle volanti, i tre avrebbero avvicinato la vittima con il pretesto di chiedere una sigaretta. Dopo averla accerchiata e minacciata, l'avrebbero costretta a consegnare un bracciale, per poi strapparle dal collo una collana con ciondolo in oro del valore di circa 800 euro.

L'allarme è stato lanciato dagli amici del giovane, che hanno immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le ricerche si sono concluse poco dopo, quando i poliziotti hanno individuato i tre presunti responsabili nei pressi di una fermata dell'autobus, a breve distanza dal luogo della rapina.

Al termine degli accertamenti, i tre minorenni sono stati arrestati e accompagnati al centro di prima accoglienza di via Frugoni, come disposto dall'autorità giudiziaria minorile.

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