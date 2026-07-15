Genova Cornigliano: lite nel cuore della notte, un uomo in fin di vita, 45enne bengalese arrestato per tentato omicidio

Una violenta lite scoppiata nella notte in via Cornigliano, a Genova, si è conclusa con un uomo ricoverato in prognosi riservata e un 45enne di origine bengalese arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

L'allarme è scattato intorno alle 00.45, quando al Numero Unico di Emergenza 112 è stata segnalata la presenza di due uomini feriti e riversi a terra dopo un violento scontro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente richiesto l'intervento del personale sanitario.

Uno dei due uomini è stato trovato privo di sensi e con il volto gravemente tumefatto. L'altro, un 45enne, era cosciente ma presentava una ferita da taglio al volto e la frattura del setto nasale.

Secondo una prima ricostruzione raccolta dagli agenti attraverso le testimonianze dei presenti, il 45enne si trovava in stato di ebbrezza seduto su una panchina lungo la via quando un connazionale avrebbe raccolto il collo di una bottiglia da un cassonetto, colpendolo improvvisamente al volto.

Ne sarebbe nata una violenta colluttazione durante la quale il 45enne avrebbe scaraventato a terra l'aggressore che, cadendo, ha battuto violentemente la testa. Successivamente lo avrebbe colpito più volte.

Il presunto aggressore è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre l'altro uomo è stato ricoverato all'ospedale San Martino, dove si trova in prognosi riservata.

Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. È stato inoltre sanzionato per ubriachezza e trasferito nel carcere di Genova Marassi, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

La Polizia Scientifica e gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il movente dell'aggressione. È stato inoltre sequestrato il frammento di bottiglia utilizzato durante la lite.

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