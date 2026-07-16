Bimba risucchiata in piscina, resta gravissima: "Condizioni critiche e instabili"

Restano gravissime le condizioni della bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua nel pomeriggio di ieri in una piscina di Sestri Levante, dopo che i suoi capelli erano stati risucchiati dal bocchettone dell'impianto.

La piccola è ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove i medici hanno diffuso il primo bollettino sulle sue condizioni: «Permangono critiche, con grande instabilità. La prognosi rimane riservata».

La bambina era stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale dopo il lungo intervento dei soccorritori, che erano riusciti a liberarla e a rianimarla sul posto prima del trasferimento al Gaslini. Le sue condizioni continuano a essere considerate estremamente gravi e l'evoluzione del quadro clinico resta sotto costante monitoraggio.

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