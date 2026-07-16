Bimba risucchiata in piscina, resta gravissima: "Condizioni critiche e instabili"
di R.C.
Le sue condizioni continuano a essere considerate estremamente gravi e l'evoluzione del quadro clinico resta sotto costante monitoraggio
Restano gravissime le condizioni della bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua nel pomeriggio di ieri in una piscina di Sestri Levante, dopo che i suoi capelli erano stati risucchiati dal bocchettone dell'impianto.
La piccola è ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove i medici hanno diffuso il primo bollettino sulle sue condizioni: «Permangono critiche, con grande instabilità. La prognosi rimane riservata».
La bambina era stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale dopo il lungo intervento dei soccorritori, che erano riusciti a liberarla e a rianimarla sul posto prima del trasferimento al Gaslini. Le sue condizioni continuano a essere considerate estremamente gravi e l'evoluzione del quadro clinico resta sotto costante monitoraggio.
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