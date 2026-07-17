Genova, è morta la bambina rimasta impigliata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante
di Claudio Baffico
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Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda della piccola Alice, la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo un incidente avvenuto mercoledì scorso in una piscina di Sestri Levante. La giovane, originaria di Suisio, in provincia di Bergamo, non è sopravvissuta.
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