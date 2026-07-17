Sesta Godano, vasto incendio: lambite alcune abitazioni, Canadair in azione

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo divampato nel tardo pomeriggio di ieri in località Groppo, nel comune di Sesta Godano, nello Spezzino. Le fiamme hanno interessato un'ampia area boscata, arrivando a lambire alcune abitazioni.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco della Spezia con due squadre, una proveniente dalla sede centrale e l'altra dal distaccamento di Brugnato, supportate da sei mezzi antincendio. Alle operazioni partecipano anche i volontari dell'Antincendio boschivo, due Canadair e un elicottero della Regione Liguria.

In via precauzionale una famiglia composta da tre persone ha deciso di lasciare temporaneamente la propria abitazione, anche se al momento non risultano situazioni di pericolo diretto per la popolazione.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino una densa coltre di fumo ha avvolto l'intera vallata, creando disagi anche nei comuni vicini. I Vigili del fuoco raccomandano ai residenti di tenere porte e finestre chiuse per limitare l'esposizione al fumo.

Le operazioni di bonifica e spegnimento sono ancora in corso e proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza dell'area.

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