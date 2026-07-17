Moneglia: colpo di calore mortale per anziana in spiaggia

Tragedia sulla spiaggia di Moneglia, dove una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da un malore riconducibile a un colpo di calore.

La donna si trovava sotto il sole quando, improvvisamente, si è accasciata davanti agli altri bagnanti, che hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con medico e infermieri, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni tentativo di salvarle la vita si è però rivelato vano e per la 74enne non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'accaduto è intervenuta anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire quanto accaduto.

L'ipotesi prevalente è quella di un colpo di calore, favorito dalle elevate temperature che in questi giorni stanno interessando anche la Liguria.

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