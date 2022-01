"SuperlaValle", la Valpolcevera avrà la sua pista ciclopedonale

di Giorgia Fabiocchi

Il percorso collegherà le diverse stazioni ferroviarie e la realizzazione di stazioni per il bike-sharing, cicloposteggi e colonnine per la ricarica delle e-bike

"SuperlaValle" di nome e di fatto: è questo il progetto di pista ciclopedonale della Valpolcevera che cambierà lo skyline della delegazione genovese, capace di guardare al futuro e alla sostenibilità. Un percorso lungo 14 km tra la Fiumara e Pontedecimo, connesso con il Cerchio rosso del parco del Polcevera e le future "ciclabili universitarie" e che collegherà le delegazioni con il centro del capoluogo ligure. "SuperlaValle" è nato dalle idee e dalle volontà dell'associazione culturale, sportiva e ambientalista Liberidimuoversi, la progettazione prevede una realizzazione per tre lotti funzionali: Fiumara Cerchio rosso - Rivarolo; Rivarolo - Bolzaneto - San Quirico; San Quirico - Pontedecimo.

Il percorso collegherà inoltre le diverse stazioni ferroviarie (Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, San Quirico e Pontedecimo) dove si prevede altresì la realizzazione di stazioni per il bike-sharing, cicloposteggi e colonnine per la ricarica delle e-bike. Per la sua realizzazione i progettisti – l’architetto Enrica Maria Ferrari e l’ingegnere Emanuele Rossi – e l’associazione Liberidimuoversi hanno previsto l’utilizzo di soluzioni facili ed economiche (tracciati di vecchi percorsi pedonali, tratti ferroviari dismessi, zone esistenti con limitazione di velocità a 30 km/h), ricavando spazio per corsie a doppio senso con una larghezza di circa 3 metri.

Con i fondi messi a disposizione dal Pnrr (150 milioni di euro di cui 3,5 milioni per il comune di Genova), il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) si pone l’obiettivo di rafforzare la mobilità ciclistica finanziando, nelle 40 città che ospitano le principali sedi universitarie, la realizzazione di nuove ciclovie urbane e metropolitane (circa 600 km entro il 2026). Interventi indirizzati alla realizzazione di collegamenti ciclabili tra le sedi universitarie e i nodi ferroviari o metropolitani. I 3,5 milioni di euro provenienti dal Pnrr e ottenuti dal comune di Genova per il rafforzamento della mobilità ciclistica saranno utilizzati, in quota parte, anche per il progetto “SuperlaValle”, un lotto del quale, ancora da individuare, sarà completato entro fine 2022.

"Accogliamo con entusiasmo questo nuovo progetto di mobilità sostenibile per Genova – dichiara il sindaco Marco Bucci –. SuperlaValle permetterà ai cittadini di attraversare la Valpolcevera in totale sicurezza e rapidità. Una mobilità inedita che offrirà una valida alternativa al trasporto pubblico e ai mezzi privati".

"Con il progetto della pista ciclopedonale SuperlaValle – spiega Gregorio Rosa, presidente dell’associazione Liberidimuoversi – si concretizza il sogno di poter donare alla popolazione non solo un’infrastruttura sostenibile, ma anche un’importante occasione per migliorare in Valpolcevera la qualità della vita, imprimendo uno slancio di innovazione, sostenibilità e maggior sicurezza negli spostamenti verso i posti di lavoro, le scuole ed i centri di ricerca".