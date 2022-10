Spezia, un'altra sconfitta in trasferta: a Salerno i padroni di casa vincono 1-0

Lontano dalle mura amiche non si riesce proprio a far punti. Lo Spezia di Gotti cade ancora lontano da casa. Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A, gli aquilotti perdono 1-0 in casa di una Salernitana che con questa vittoria sale a 13 punti in classifica, in una condizione di tranquillità, situazione che invece non è più tale in casa Spezia, a causa di un rendimento fino ad ora terribile lontano dal Picco, con zero punti e zero gol segnati in 540 minuti.

In Campania lo Spezia ha giocato, almeno per gran parte del primo tempo, la miglior partita stagionale in trasferta. Ma la Salernitana ha giocatori di qualità: uno, Franck Ribery, è al passo d'addio, e si è congedato dal calcio nel prepartita salutando la piazza granata. Gli altri sono però in campo: Candreva colpisce un palo nel finale della prima frazione, e poi è ancora da un cross del centrocampista ex Sampdoria respinto dalla difesa bianca che trova il gol il nazionale Mazzocchi con un destro a giro imprendibile. Da lì i campani legittimano il vantaggio, e ad eccezione di una buona occasione per Nzola, è Dragowski a evitare il 2-0. La gara del prossimo turno al Picco contro la Fiorentina si preannuncia un'altra occasione da non fallire.