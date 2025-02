Spezia, D'Angelo: "Sconfitta immeritata, col Catanzaro abbiamo creato molto"

LA SPEZIA - "Sconfitta immeritata, la squadra ha creato tanto sia nel primo che nel secondo tempo, anche in inferiorità numerica. Purtroppo questo è il calcio". Così l’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, ha commentato il ko casalingo contro il Catanzaro, che ha interrotto un'imbattibilità durata quasi un anno.

Difficoltà – Una settimana complicata per lo Spezia, con diversi giocatori debilitati dall'influenza. "Non è stato semplice preparare la partita – ha spiegato D’Angelo – anche perché Hristov, Pio Esposito, Kouda e Lapadula hanno avuto la febbre. Vignali, invece, non ha giocato dall'inizio per un problema fisico. Detto questo, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, ma non è bastato. Ora ricarichiamo le batterie per la trasferta di Bolzano contro il Sudtirol".

Decisioni arbitrali – Il tecnico ha poi parlato delle scelte del direttore di gara, soffermandosi in particolare sull’espulsione di Lapadula. "Il rosso per me è stato eccessivo. In Italia abbiamo una concezione strana del Var, che viene chiamato subito al minimo contatto senza valutare il contesto dell’azione. Il nostro attaccante stava cercando di segnare". D’Angelo ha evidenziato anche un altro episodio: "Dopo soli 16 secondi dall’inizio della gara è stato estratto il primo cartellino giallo, da lì la partita ha preso un andamento particolare".

Applausi – Nonostante la sconfitta, il pubblico del Picco ha apprezzato la prova della squadra. "I ragazzi hanno lottato per rimettere in piedi la partita – ha concluso D’Angelo – e i tifosi hanno riconosciuto il loro impegno. Ora dobbiamo resettare e concentrarci su venerdì, quando ci aspetta la sfida contro il Sudtirol alle 19.30".





