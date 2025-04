D’Angelo avvisa lo Spezia, “Contro il Cosenza serve massima attenzione fino alla fine”

“La partita contro il Cosenza è di fondamentale importanza per il campionato, non c’è bisogno di toccare tasti particolari. La squadra si è allenata bene in questa settimana reagendo al pareggio incassato nel recupero”: così il tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo, ha presentato la sfida di Pasquetta al “Picco”, ribadendo l’importanza dell’impegno e il valore dell’opportunità che il gruppo ha ancora davanti in questo finale di stagione.

Scelte tecniche – Sui cambi effettuati a Mantova dopo l’espulsione di Bertola, D’Angelo ha aggiunto: “Farei le stesse scelte, Benvenuto ha fatto molto bene la sua parte, così come gli altri che hanno messo piede in campo. Il pareggio degli avversari ha fatto ovviamente parere sbagliate alcune scelte, ma per quanto mi riguarda non lo erano affatto”.

Obiettivo promozione – Il confronto con la scorsa stagione, secondo l’allenatore, è emblematico: “L’anno scorso lottavamo per i play-out, quest’anno per la massima serie. Rispetto alla stagione passata eravamo molto preoccupati, mentre in questo caso dovremo essere felici di giocarci questa opportunità”.

Infortuni – D’Angelo ha aggiornato la situazione dell’infermeria: “Rientra Vignali, ma si ferma definitivamente Degli Innocenti, dispiace perché stava facendo bene. Non ci piace piangerci addosso, ma a volte ci dimentichiamo che abbiamo avuto quattro infortuni importanti, che ci hanno privati di quattro potenziali titolari”.

Cassata e fisicità – Il tecnico dello Spezia ha poi speso parole per Cassata: “Ultimamente ha avuto poca continuità sia per qualche acciacco che per le squalifiche, ma è un giocatore importantissimo per noi. Ha una grande carica agonistica e quella è anche la virtù che l’ha portato a fare una carriera così importante”.

Condizione fisica – Sul piano atletico, il mister non ha dubbi: “In questa fase della stagione bisogna spingere e basta, la stanchezza adesso non esiste. Ci stiamo giocando qualcosa di molto importante e inaspettato, che dovremo cercare di affrontare al meglio delle nostre potenzialità. Come ho detto prima, bisogna sacrificarsi ancora di più e sono convinto che i ragazzi lo faranno”.

Avversari – D’Angelo non sottovaluta l’impegno: “La classifica ora non conta niente, il Cosenza è una squadra più che viva e quindi sappiamo che andremo ad affrontare una gara difficile, dove ci saranno sicuramente insidie”.

Centrocampo – Possibile conferma in mediana per il trio Nagy-Esposito-Bandinelli: “Sono giocatori fortissimi, su questo non ci sono dubbi; si amalgamano bene tra loro per caratteristiche e sono felice di poterli allenare, e questo vale anche per tutti gli altri centrocampisti”.

Mentalità – Un passaggio anche sul cammino delle rivali: “Il Pisa sta tenendo un ritmo incredibile e gli va dato merito. Ogni tanto mi sembra che noi stessi, alla prima difficoltà ci abbattiamo, invece secondo me questo non esiste. Vorrei che i ragazzi giocassero con più tranquillità, invece a volte mi sembra che giochino con il peso addosso del risultato, che invece in questi casi si raggiunge anche con la giusta calma”.

Tifosi – Il tecnico ha infine sottolineato l’importanza del supporto del pubblico: “I nostri tifosi sono strepitosi, lo sono stati anche a Mantova, ma noi questo calore lo viviamo giornalmente in città. Il tifoso spezzino penso che ammiri questa squadra soprattutto per la dedizione che mette in campo, al di là dei risultati che arrivano".

