Spezia, Donadoni, “Le vittorie aiutano molto per il morale, però testa all’Entella”

L’allenatore Roberto Donadoni interviene a due giorni dalla sfida sul campo della Virtus Entella, soffermandosi sul momento della squadra e sulle scelte di formazione in vista del match al “Sannazzari”. Un confronto delicato, utile per misurare condizioni, stato d’animo e disponibilità del gruppo.

Condizioni giocatori – Il tecnico ha aggiornato sulla situazione dei singoli, spiegando che “Nagy ha la febbre, non si è allenato oggi e vedremo domani”. Per quanto riguarda gli altri, ha confermato che “Soleri è rientrato parzialmente con i compagni mentre Lapadula non è pronto per l’inizio”. Ha poi aggiunto indicazioni su chi potrebbe trovare spazio: “Hristov ha cominciato ad allenarsi con continuità ma da qua a partire titolare vedremo. Potrebbe subentrare a gara in corso”.

Approccio gara – Soffermandosi sull’impegno contro gli aquilotti dell’Entella, Donadoni ha ribadito l’importanza dell’atteggiamento: “Bisogna andare in campo aggressivi, propositivi e togliersi dalla testa i pensieri”. La squadra lavorerà sul sintetico sia oggi sia domani, così da adattarsi alle caratteristiche del terreno. “I ragazzi mi hanno dato la disponibilità sia chi gioca da subito che da subentrato”, ha aggiunto.

Scelte offensive – Il mister ha illustrato anche la situazione del reparto avanzato: “In attacco Vlahovic e Artistico sono quelli che stanno meglio”. Ha poi chiarito la posizione di altri elementi: “Kouda può ricoprire più ruoli ma non esterno. Infine a Verde gli manca il ritmo gara, lo abbiamo visto domenica scorsa”.

Situazione Sarr – Donadoni non ha nascosto il dispiacere per l’infortunio del giocatore: “L’ho sentito appena uscito dalla sala operatoria. È un ragazzo che ha un carattere incredibile e mi fa specie vederlo fuori causa per infortunio. Purtroppo non è il primo”.

Prospettive mercato – Guardando alle prossime settimane, il tecnico ha confermato valutazioni in corso: “Nelle prossime due settimane faremo tutte le valutazioni del caso e capire in che ruoli dobbiamo intervenire”.

