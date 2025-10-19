Spezia sconfitto dal Cesena e ultimo, D'Angelo sulla graticola

LA SPEZIA - Quinta sconfitta, di cui quattro in casa, in otto partite per lo Spezia di Luca D'Angelo, che ora solo un miracolo può tenere sulla panchina. Contro il Cesena il tecnico prova il 4-3-1-2 per la prima volta in tre stagioni in Liguria, si illude con il gol del vantaggio al quarto minuto di

Lapadula, ma paga poi dazio già nel primo tempo. Una doppietta di Frabotta (38' e 46') da calcio piazzato - un angolo e uno schema da punizione - ribaltano il risultato che non cambierà più nonostante i tentativi dalla distanza nella ripresa di Esposito. Lo Spezia perde ed è ultimissimo in classifica,

contestato dai suoi tifosi a fine partita.

Sugli spalti anche il patron Thomas Roberts arrivato da Boston e il presidente Charlie Stillitano. Arriva il tempo delle scelte dolorose. D'Angelo solo

quattro mesi sfiorava la serie A, oggi la sua avventura allo Spezia è ai titoli di coda.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.