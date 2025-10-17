Spezia, D'Angelo: "Con il Cesena serve una reazione prima di tutto mentale"

“C’è bisogno di una reazione innanzitutto caratteriale da parte della squadra, poi ovviamente servirà anche dal punto di vista tecnico, tattico e motivazionale; si tratta di fattori fondamentali, non possiamo esser turbati da situazioni non positive, ma dobbiamo mettere in campo prestazioni di eccellenza per portare a casa i risultati positivi che vogliamo. In queste settimane abbiamo lavorato su quelle che secondo noi sono le nostre problematiche, parlando molto con i nostri calciatori, che dobbiamo ricordarci sono essere umani e ciascuno affronta le difficoltà in maniera differente; ora ci attende una gara importante da affrontare e dobbiamo cercare di fare il possibile per vincere".

Lo ha detto Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, in vista della sfida con il Cesena al "Picco".





