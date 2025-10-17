Spezia, D'Angelo: "Con il Cesena serve una reazione prima di tutto mentale"
di Redazione
“C’è bisogno di una reazione innanzitutto caratteriale da parte della squadra, poi ovviamente servirà anche dal punto di vista tecnico, tattico e motivazionale; si tratta di fattori fondamentali, non possiamo esser turbati da situazioni non positive, ma dobbiamo mettere in campo prestazioni di eccellenza per portare a casa i risultati positivi che vogliamo. In queste settimane abbiamo lavorato su quelle che secondo noi sono le nostre problematiche, parlando molto con i nostri calciatori, che dobbiamo ricordarci sono essere umani e ciascuno affronta le difficoltà in maniera differente; ora ci attende una gara importante da affrontare e dobbiamo cercare di fare il possibile per vincere".
Lo ha detto Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, in vista della sfida con il Cesena al "Picco".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Spezia sconfitto dal Palermo al Picco, panchina di D’Angelo a rischio dopo il ko
05/10/2025
di Francesca Balestri
Spezia, D’Angelo: “L’espulsione di Vignali ha cambiato la partita contro il Venezia”
28/09/2025
di Francesca Balestri
Spezia battuto dalla Juve Stabia, D’Angelo: “Abbiamo giocato male, mi assumo tutte le colpe”
21/09/2025
di Francesca Balestri
Spezia, Gazzoli: "Obiettivi mercato centrati, i tifosi faranno la differenza"
31/07/2025
di Simone Galdi
Spezia, Esposito: "Qui mi sento a casa, Pio mi mancherà ma chi è arrivato si farà valere"
20/07/2025
di Francesca Balestri