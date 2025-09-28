Spezia, D’Angelo: “L’espulsione di Vignali ha cambiato la partita contro il Venezia”

Un episodio decisivo ha condizionato la gara dello Spezia, sconfitto 2-0 in trasferta dal Venezia. L’allenatore Luca D’Angelo, nel post partita, ha sottolineato come l’espulsione di Vignali abbia inciso in modo determinante sull’andamento del match.

Decisioni arbitrali – D’Angelo ha rimarcato che poco prima del cartellino rosso non era stato sanzionato un fallo su Soleri: “Prima dell’espulsione di Vignali c’era un fallo netto su Soleri che non è stato fischiato. Sull’intervento seguente invece la decisione è stata quella di estrarre il rosso e da lì la gara ha preso tutta un’altra piega”.

Scelte tattiche – L’allenatore ha poi spiegato le decisioni prese dopo l’inferiorità numerica: “Non ho tolto Soleri dal campo perché era troppo presto, ci saremmo schiacciati e avevamo bisogno di centimetri e di non rinunciare del tutto alla possibilità di attaccare”.

Difesa – Per quanto riguarda le due reti subite, D’Angelo ha difeso il portiere: “Nelle mischie non è semplice, dovevamo stare più attenti, ma mi sento di dire che Mascardi non ha responsabilità; sul gol annullato non era uscito benissimo, ma bisogna migliorare tutti insieme, perché abbiamo una squadra di grande struttura che ha sempre fatto bene sotto questo aspetto”.

Chiusura – Sulle valutazioni dell’arbitro, il tecnico ha preferito fermarsi: “Il nostro giocatore fa una scivolata a metà campo, senza l’intenzione di fare male all’avversario. Penso che in questo tipo di situazioni serva vedere le dinamiche dell’azione e anche le reazioni, testimoniato dal fatto che nessun giocatore in campo abbia protestato. In ogni caso io mi limito a commentare la prestazione dei miei ragazzi, quella dell’arbitro la lascio giudicare a chi di dovere”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.