Spezia, D'Angelo con il Cesena ritrova Hristov dopo la squalifica
di Redazione
LA SPEZIA - Dopo due giorni di riposo, lo Spezia riprende domani la preparazione in vista della sfida contro il Cesena, in programma sabato alle 19.30 allo stadio Alberto Picco.
Allenamenti – Il tecnico Luca D’Angelo, ancora alla ricerca del primo successo in campionato, ritrova in gruppo Vlahovic, di ritorno dagli impegni con la Nazionale serba Under 21. Entro mercoledì torneranno a disposizione anche gli altri giocatori convocati con le rispettive selezioni.
Rientri e assenze – Dopo la squalifica, torna disponibile Hristov, pronto a riprendere posto da titolare. In gruppo anche Onofri, che aveva saltato l’ultima gara per un problema fisico. Restano invece indisponibili Bandinelli e con ogni probabilità Zurkowski, ancora alle prese con il recupero.
Avversari – Il Cesena dovrà fare a meno di Bastoni, fermato per un turno di squalifica dal giudice sportivo.
Biglietti – Domani mattina parte la prevendita per la sfida del Picco, disponibile online e nei punti vendita Vivaticket. I tagliandi si potranno acquistare: presso la Biglietteria Ufficiale dello Spezia Calcio (Distinti) giovedì 16 e venerdì 17 ottobre dalle 16:30 alle 19:00; al Botteghino Spezia Calcio (lato Curva Ferrovia) sabato 18 ottobre, giorno gara, dalle 15:30 fino al fischio d’inizio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Spezia sconfitto dal Palermo al Picco, panchina di D’Angelo a rischio dopo il ko
05/10/2025
di Francesca Balestri
Spezia, D’Angelo: “L’espulsione di Vignali ha cambiato la partita contro il Venezia”
28/09/2025
di Francesca Balestri
Spezia battuto dalla Juve Stabia, D’Angelo: “Abbiamo giocato male, mi assumo tutte le colpe”
21/09/2025
di Francesca Balestri
Spezia, Gazzoli: "Obiettivi mercato centrati, i tifosi faranno la differenza"
31/07/2025
di Simone Galdi
Spezia, Esposito: "Qui mi sento a casa, Pio mi mancherà ma chi è arrivato si farà valere"
20/07/2025
di Francesca Balestri
Spezia, ecco Artistico e Vlahovic: “Qui per crescere e dare tutto fin dal primo giorno”
16/07/2025
di Francesca Balestri