Spezia, D'Angelo con il Cesena ritrova Hristov dopo la squalifica

LA SPEZIA - Dopo due giorni di riposo, lo Spezia riprende domani la preparazione in vista della sfida contro il Cesena, in programma sabato alle 19.30 allo stadio Alberto Picco.

Allenamenti – Il tecnico Luca D’Angelo, ancora alla ricerca del primo successo in campionato, ritrova in gruppo Vlahovic, di ritorno dagli impegni con la Nazionale serba Under 21. Entro mercoledì torneranno a disposizione anche gli altri giocatori convocati con le rispettive selezioni.

Rientri e assenze – Dopo la squalifica, torna disponibile Hristov, pronto a riprendere posto da titolare. In gruppo anche Onofri, che aveva saltato l’ultima gara per un problema fisico. Restano invece indisponibili Bandinelli e con ogni probabilità Zurkowski, ancora alle prese con il recupero.

Avversari – Il Cesena dovrà fare a meno di Bastoni, fermato per un turno di squalifica dal giudice sportivo.

Biglietti – Domani mattina parte la prevendita per la sfida del Picco, disponibile online e nei punti vendita Vivaticket. I tagliandi si potranno acquistare: presso la Biglietteria Ufficiale dello Spezia Calcio (Distinti) giovedì 16 e venerdì 17 ottobre dalle 16:30 alle 19:00; al Botteghino Spezia Calcio (lato Curva Ferrovia) sabato 18 ottobre, giorno gara, dalle 15:30 fino al fischio d’inizio.

