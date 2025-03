Luca D’Angelo contro il suo passato, lo Spezia sfida il Pisa di Inzaghi in una gara cruciale

Luca D’Angelo incrocia di nuovo il Pisa, il club con cui ha sfiorato la promozione in Serie A prima della sconfitta nei playoff contro il Monza. Stavolta, l’allenatore pescarese guida lo Spezia e si troverà di fronte Pippo Inzaghi in una sfida che, oltre al risultato, pesa nella corsa alla massima serie. Il bilancio degli scontri diretti tra i due tecnici pende dalla parte di D’Angelo, mentre Inzaghi non ha mai battuto il suo avversario.

Precedenti – In sei incontri tra D’Angelo e Inzaghi, il tecnico dello Spezia ha ottenuto due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Tuttavia, l’allenatore del Pisa ha un bilancio ancora più negativo contro l’ex guida nerazzurra: in altrettante partite, non è mai riuscito a vincere, raccogliendo quattro pareggi e due sconfitte. Sfide recenti – Da quando siede sulla panchina dello Spezia, D’Angelo ha affrontato il Pisa due volte, ottenendo quattro punti: una vittoria per 3-2 nella stagione 2023-2024 e un pareggio per 2-2 nell’annata in corso, entrambe le volte all’Arena Garibaldi.

Il rendimento di Inzaghi – Il tecnico del Pisa ha avuto miglior fortuna contro lo Spezia in passato. Nella stagione 2019-2020, alla guida del Benevento, ha vinto sia all’andata (0-1 al Picco con gol di Tello all’87’) sia al ritorno (3-1 al Vigorito, in una gara segnata da contestazioni arbitrali e dall’espulsione di Mora dopo 30 minuti). La sua unica sconfitta è arrivata nella stagione 2020-2021, in Serie A, quando il Benevento cadde 0-3 contro lo Spezia con reti di Pobega e doppietta di Nzola.

Obiettivo promozione – La sfida di domenica va oltre la semplice statistica: Pisa e Spezia inseguono un obiettivo ambizioso e ogni punto può essere decisivo nella corsa verso la Serie A. D’Angelo ritrova il club che ha segnato un pezzo importante della sua carriera, mentre Inzaghi cerca di invertire una tradizione negativa negli scontri diretti con il collega. Entrambi, però, sanno che stavolta il risultato vale molto più di un semplice duello personale.

