Spezia: Esposito verso il forfait a Cesena, mister D'Angelo si affida a Nagy per il centrocampo

Salvatore Esposito rischia di saltare la trasferta di Cesena. Il centrocampista dello Spezia, uscito zoppicante al 77' della sfida contro il Pisa, si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l'entità del problema fisico. Con la sosta di campionato prevista per il weekend del 22-23 marzo, il suo rientro potrebbe avvenire nel match contro il Brescia in programma alle 20,30 di fine mese.

Sostituto - Per sostituire Esposito, il tecnico D'Angelo schiererà Nagy, già subentrato nella gara contro i nerazzurri. Il centrocampo dovrebbe completarsi con Elia e Reca sulle fasce, mentre Cassata e Bandinelli agirebbero come mezzali.

Assenza - Anche Duccio Degli Innocenti non sarà a disposizione per la sfida contro il Cesena. Per lui, il rientro è previsto nella gara con il Brescia, stesso obiettivo di recupero fissato per Esposito.

Precedente - Non è la prima volta in stagione che Esposito è costretto ai box. Il regista aveva già saltato la partita del 12 gennaio contro la Juve Stabia, conclusasi con un pareggio per 1-1.

