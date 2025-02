Spezia in dieci battuto al "Picco" dal Catanzaro, decide Pittarello

LA SPEZIA - La serie di risultati utili dello Spezia si interrompe davanti al pubblico di casa: il Catanzaro si impone per 1-0 grazie al gol di Pittarello avvenuto al 74’. Una gara combattuta, con i bianchi che hanno sfiorato più volte il vantaggio prima di restare in inferiorità numerica per l'espulsione di Lapadula. Il portiere Pigliacelli si conferma decisivo per gli ospiti, con interventi determinanti nei minuti finali.

Formazione – Il tecnico D’Angelo sorprende nelle scelte iniziali, pur confermando il modulo 3-5-2. Davanti a Chichizola spazio a Wisniewski, Hristov e Mateju. A centrocampo la novità è Reca sulla fascia destra, con Degli Innocenti, Esposito e Bandinelli in mezzo e Aurelio a sinistra. In attacco, accanto a Pio Esposito, c'è Di Serio. Alcuni giocatori hanno accusato problemi influenzali in settimana: Lapadula e Kouda partono dalla panchina, mentre Cassata è assente. Vignali, non al meglio, è comunque convocato.

Primo tempo – Dopo pochi minuti arriva il primo giallo per Bandinelli. Lo Spezia prova a rendersi pericoloso con un cross di Degli Innocenti, facilmente bloccato da Pigliacelli. Al 12’, l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa, ma il VAR interviene e annulla per simulazione di Pio Esposito, che viene ammonito. I bianchi sprecano due buone occasioni con Reca ed Esposito, mentre il Catanzaro si affaccia in avanti al 28’ con una conclusione debole di Iemmello. Al 31’ Pompetti tenta un pallonetto dalla distanza senza trovare la porta, mentre un minuto dopo è ancora Iemmello a rendersi pericoloso, ma viene chiuso da Hristov. Gli ospiti crescono e al 37’ Pompetti sfiora il gol con un tiro dal limite che termina alto. Prima dell’intervallo, il Catanzaro va vicino al vantaggio con Quagliata, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Chichizola. Lo Spezia risponde con un colpo di testa di Wisniewski su punizione e un tiro impreciso di Pio Esposito. Dopo quattro minuti di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Ripresa – D’Angelo cambia subito inserendo Lapadula per Di Serio. Lo Spezia parte forte e all’8’ sfiora il gol con una tripla occasione: Esposito si vede respingere il colpo di testa da Pigliacelli, poi colpisce il palo e infine Aurelio manda alto. Al 56’ La Mantia, per il Catanzaro, non inquadra la porta di testa. Al 60’ Lapadula sfiora il primo gol in maglia bianca, ma Pigliacelli devia in angolo. Il match cambia al 67’: l’ex Cagliari entra duro su Petriccione, l’arbitro estrae il giallo ma, richiamato dal VAR, lo trasforma in rosso diretto. D’Angelo successivamente inserisce Kouda per uno stremato Degli Innocenti.

Gol partita – Al 75’ il Catanzaro passa in vantaggio: Pittarello batte Chichizola con un preciso destro all’angolino. Lo Spezia reagisce subito con un tiro di Reca, alto sopra la traversa, prima di essere sostituito da Vignali. Nel finale entrano anche Candelari per Bandinelli e Colak per Mateju, con i bianchi che si sbilanciano alla ricerca del pareggio. Pigliacelli si conferma protagonista con interventi decisivi su Candelari e Pio Esposito e poi evita un clamoroso autogol con un salvataggio su deviazione di Scogliamillo. Nei minuti finali anche il Catanzaro resta in dieci, ma il risultato non cambia. Lo Spezia incassa una sconfitta pesante e vede il Pisa allungare a +7 in classifica.

Prossimo impegno – Venerdì 28 febbraio alle 19:30 lo Spezia affronterà il Sudtirol in trasferta, senza Lapadula e Mateju, entrambi squalificati.

SPEZIA: Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Reca, Degli innocenti, S.Esposito, Bandinelli, Aurelio; P.Esposito, Di Serio. Allenatore: D’Angelo.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pagano, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello, La Mantia. Allenatore: Caserta

Ammoniti: Bandinelli (S); Pio Esposito (S); Bonini (C); Salvatore Esposito (S); Mateju (S); Situm (C); Brighenti (C); Pompetti (C); Vignali (S);

Espulsioni: Lapadula (S); Quagliata (C)

