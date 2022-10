Spezia, Gotti: "Il campionato è la nostra priorità, ma niente brutte figure"

Turnover ragionato. Questo il pensiero di Luca Gotti in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma domani pomeriggio al Picco alle ore 15 contro il Brescia. Tanti infortuni e il delicato match di Salerno di campionato del prossimo weekend, ma anche la voglia di evitare la brutta figura che lo scorso anno il suo predecessore Thiago Motta fece, proprio in occasione di questo scalino della competizione, contro il Lecce, allora in cadetteria.

"E' ovvio che il campionato sia la nostra priorità, ma la partita di domani deve essere un pezzo positivo del nostro percorso. Non solo per il passaggio del turno, ma anche per sperimentare nuovi equilibri nella nostra squadra. ". A livello di formazione, ci saranno Amian, Hristov, Ferrer, Verde, Maldini, Sala ed Ekdal, tutti reduci da infortuni e nessuno dei quali pare avere i 90 minuti nelle gambe. "Sicuramente giocherà chi ha trovato meno spazio, ma ci sono parecchi giocatori che hanno bisogno di minutaggio per far crescere la condizione. Non posso metterli tutti assieme ovviamente", ha aggiunto Gotti. In rampa di lancio ci sono lo slovacco Strelec, in panchina dallo scorso 31 agosto, che permetterà a bomber Nzola di rifiatare, e il 2002 islandese Ellertsson, mediano di rottura e all'occorrenza mezzala. Probabile l'utilizzo del 4-3-3 già visto nel 2-2 interno di domenica scorsa contro la Cremonese.