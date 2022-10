Spezia, anche con le riserve il Picco si conferma un fortino: 3-1 al Brescia

Un mercoledì positivo per lo Spezia di Luca Gotti. Gli aquilotti battono 3-1 il Brescia allo stadio Picco nel quarto turno di Coppa Italia e si regala un prestigioso ottavo di finale, anch'esso in gara secca, contro l'Atalanta di Gasperini. Sugli scudi, in questa gara in cui mister Gotti ha schierato diverse seconde linee, gli attaccanti, con la doppietta del giovane slovacco Strelec, inframmezzata dal ritorno al gol di una pedina fondamentale per la salvezza nello scorso campionato come Daniele Verde.

Il Brescia, autore di un ottimo avvio di campionato in Serie B e in piena lotta promozione, non si rende quasi mai pericoloso, andando a segno solo nel recupero con Moreo (male il portiere Zoet) e gli spezzini possono ora guardare con fiducia all'importante sfida di campionato di sabato pomeriggio a Salerno, dove i bianconeri proveranno a trovare i loro primi punti in questa stagione lontano dalle mura amiche.