Monza-Spezia 2-0, Carlos Augusto e Pablo Marí affondano gli aquilotti

Lo Spezia cade anche a Monza. Dopo la sconfitta con la Lazio arriva il secondo ko di fila per gli aquilotti. I lombardi segnano un gol per tempo: prima con Carlos Augusto al 32': Pessina mette in mezzo per il brasiliano che di sinistro batte Drongowski. Lo Spezia non risce a calciare in porta durante la prima farzione di gioco. Nella ripresa arriva il il raddoppio del Monza su calcio d'angolo: Barberis mette in mezzo per Pablo Mari che di piede la mette dentro. I bianchi potrebbero riaprirla al 72' con Maldini, ma l'attaccante si fa parare il tiro da Di Gregorio. Spezia che viene superato in classifica dal Monza.