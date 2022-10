Spezia, Gotti: "Oggi avute buone risposte, contento di aver passato il turno"

Le parole del tecnico bianconero Luca Gotti dopo la vittoria in casa per 3-1 in Coppa Italia contro il Brescia

"Oggi ho avuto buone risposte, non temevo la partita ma quello che può capitare in occasioni come queste, ossia scendere in campo in modo non adeguato. Invece ho avuto sensazioni positive, fin dall'inizio partita. Sono contento dell'obiettivo primario, che era il passaggio del turno e di quello secondario che era arrivare alla fine senza infortuni.



Sanca e Strelec hanno fatto bene, hanno dimostrato entrambi vivacità, rendendosi pericolosi, anche se entrambi in alcuni tratti sono anche usciti dalla partita. Giocare di spalle non è il punto forte di Strelec, riesce a diventare molto più abile quando guarda la porta, dovremo cercare di metterlo nelle migliori condizioni per sfruttare il suo potenziale.