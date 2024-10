Spezia: due legni negano la vittoria contro il Bari, imbattibilità salva ma finisce 0-0

Lo Spezia rimane... ai pali nell'anticipo del venerdì contro il Bari finito 0-0. Nel primo match con la curva Ferrovia (nella foto) chiusa per lavori, i bianchi trovano il decimo risultato utile in altrettante partite per la squadra di D'Angelo che per la quarta partita di fila non subisce reti e non concede neanche un tiro in porta agli ospiti.

I bianchi partono forte nel primo tempo, tengono il pallino del gioco e costruiscono occasioni, prima con Nagy (10') murato con il corpo da Radunovic e poi da Pio Esposito che batte il portiere serbo ma si vede negare il gol dal palo. Il Bari protesta per un contatto tra Novakovich e Wisniewski in area nel finale, ma l'arbitro Arena ammonisce l'americano per simulazione e Salvatore Esposito per averlo invitato energicamente ad alzarsi.

La ripresa si apre con la traversa di Reca, che si accentra da sinistra e sfodera un destro che scende troppo tardi (47'). La partita si fa più nervosa, le occasioni più rarefatte. Nel finale Colak spreca una grande occasione mancando la deviazione di tacco sotto misura su assist di Vignali. Lo Spezia sale a 20 punti e martedì sarà di scena a Brescia.