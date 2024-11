Vola lo Spezia: vince 3-0 in casa della Juve Stabia, rafforza il terzo posto e "vede" la vetta della classifica

Lo Spezia conquista una vittoria netta e convincente in casa della Juve Stabia, battendo i gialloblù 3-0 al “Menti” e consolidando così il terzo posto in classifica. A "tradire" la città natale, Castellammare di Stabia, sono i fratelli Pio e Salvatore Esposito, mentre nel finale Colak sigla una serata da incorniciare per la squadra di Luca D’Angelo, che ha dominato il match sin dai primi minuti.

Primo tempo: Pio Esposito sblocca il risultato - Il match inizia con un buon ritmo, ma è lo Spezia a rendersi subito pericoloso al 5’: Wisniewski prova un destro dalla distanza, che sfiora il palo. La Juve Stabia risponde al 9', ma il cross di Mussolini dalla sinistra viene deviato in angolo, e il calcio d'angolo successivo non porta a nulla. Poco dopo, al 14', il colpo di testa di Pierobon su angolo finisce sopra la traversa, mentre i liguri continuano a controllare il gioco. Al 18' arriva il vantaggio tanto atteso: splendido contropiede dello Spezia, con Di Serio che serve Pio Esposito, l’ex gialloblù non sbaglia e infila il pallone rasoterra nell’angolino, portando in vantaggio la sua squadra. Per lui è il sesto gol stagionale, ma nonostante la gioia, l'attaccante alza le mani in segno di scuse verso il pubblico stabiese, un gesto di grande rispetto per la sua ex tifoseria.

Malore di un tifoso - Nel frattempo, il gioco viene interrotto al 15' per un malore di un tifoso spezzino, ma dopo qualche minuto di sospensione il match riprende senza intoppi. La Juve Stabia tenta di reagire, ma non riesce a creare occasioni concrete. Salvatore Esposito va vicino al gol al 27', con un tiro a giro che termina sopra la traversa, ma lo Spezia continua a gestire senza troppi affanni. Prima dell'intervallo, la Juve Stabia protesta per un presunto fallo di mano in area di Hristov, ma l’arbitro lascia correre, infuriando la panchina dei gialloblù, che vede due espulsioni tra il match analyst Carbone e il direttore sportivo Lovisa.

Secondo tempo: Salvatore Esposito e Colak firmano il tris - Nella ripresa, la Juve Stabia prova ad alzare il baricentro, ma lo Spezia è abile a controllare la partita e a colpire quando serve. Al 9', Maistro prova un potente tiro dalla distanza, ma il suo destro termina largo. Al 15', Adorante colpisce di testa su un angolo, ma la difesa spezzina è ben piazzata e allontana il pericolo.

Al 22', un’altra occasione per i gialloblù: Artistico entra in area e calcia di destro, ma il pallone finisce alto sopra la traversa, l’occasione sfuma e lo Spezia continua a difendersi con ordine. Al 25' arriva però la svolta definitiva. L’arbitro, dopo aver consultato il VAR, concede un calcio di rigore per fallo di mano di Ruggero in area. Salvatore Esposito si presenta sul dischetto, ma Thiam compie un grande intervento, parando il tiro. Sulla ribattuta, però, è ancora Esposito a farsi trovare pronto, insaccando di testa e siglando il 2-0, il suo terzo gol stagionale. Anche lui, come il fratello Francesco, alza le mani in segno di scuse verso il pubblico gialloblù, consapevole dell’emozione del momento.

Lo Spezia non si ferma qui e, al 43’, chiude definitivamente il conto: Colak, entrato da poco, riceve un passaggio preciso e con un destro a giro sorprende Thiam, portando il risultato sul 3-0. È il primo gol stagionale per l'attaccante ex PAOK, che con una grande giocata sigla la rete che fissa il punteggio.

Nel finale, Thiam è bravo a respingere un colpo di testa di Pio Esposito su angolo, ma lo Spezia è ormai in controllo. I cinque minuti di recupero non cambiano il risultato, e la partita si chiude con il meritato 3-0 per gli ospiti.

Con questa vittoria, lo Spezia sale momentaneamente al terzo posto, consolidando la sua posizione nelle zone alte della classifica e dando un chiaro segnale delle sue ambizioni. La Juve Stabia, invece, rimane in difficoltà e non riesce a dare continuità ai suoi risultati.



JUVE STABIA-SPEZIA 0-3

RETI: 18' P. Esposito, 77' S. Esposito, 89' Colak

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Folino; Floriani Mussolini (66' Meli), Buglio (78' Candellone), Pierobon (82' Piscopo), Fortini; Maistro (78' Leone), Mosti (66' Artistico); Adorante. A disposizione: Matosevic, Rocchetti, Di Marco, Bellich, Zuccon, Baldi, Gerbo. Allenatore: Pagliuca.

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia (73' Vignali), Nagy (73' Degli Innocenti), S. Esposito, Candelari (61' Cassata), Mateju; Di Serio (61' Soleri), P. Esposito (88' Colak). A disposizione: Mascardi, Ferrer, Reca, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata. Allenatore: D'Angelo

Arbitro: Paride Tremolada di Monza. Assistenti: Giovanni Baccini di Conegliano e Domenico Fontemurato di Roma 2.

Note: Ammoniti Ruggero, Adorante (JS), Wisniewski, Di Serio, Elia, Candelari (S)