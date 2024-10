Spezia corsaro a Salerno: 2-0 e le Aquile conservano l'imbattibilità e consolidano il secondo posto

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo la sosta lo Spezia non toglie il piede dall'acceleratore, anzi aumenta i giri, cogliendo una vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana grazie a un gol strepitoso di Soleri e il solito colpo di testa di Bertola su un calcio d'angolo di Salvatore Esposito. E' il primo successo lontano dal Picco per la squadra di Luca D'Angelo, che conosce il nono risultato utile consecutivo in altrettante giornate di serie B. I bianchi propongono una difesa granitica anche di fronte alla forte squadra di Martusciello, una delle rose più costose di tutto il campionato. Primo tempo equilibrato con una grande occasione sprecata da Di Serio al limite dell'area piccola (32') e tanto palleggio sul campo reso pesante dalla pioggia.

Nella ripresa lo Spezia parte meglio e passa in vantaggio. Mateju rimette in area con un colpo di testa una respinta della difesa e Soleri si coordina per una rovesciata strepitosa che si insacca nell'angolo lontano (55'). La Salernitana prova la reazione ma chiama Gori a un paio di parate solo con tiri dalla distanza. Al 73' allora arriva il raddoppio: angolo tagliato di Esposito e incursione aerea dell'azzurro under 21 Bertola che gira in porta. Martusciello dà fondo alla panchina, ma non succede più nulla.

Grande festa a fine partita per i tifosi spezzini, scesi all'Arechi per seguire la squadra di mister D'Angelo e ripagati con una vittoria esaltante.