Spezia, Thiago Motta: "Vicini a Kovalenko in un momento tanto difficile"

di Maria Grazia Barile

Spezia impegnato domenica prossima alle 18 al Picco con la Roma di José Mourinho. Al di là dei temi tecnici, a Thiago Motta sta a cuore la situazione di Kovalenko, centrocampista ucraino: “Si sta allenando bene, è un momento difficile per lui e per tutti noi. È una cosa di rilevanza mondiale, le guerre nella storia si è visto come vadano evitate. Dobbiamo stare vicini ad un ragazzo come Viktor, ha tutto il nostro sostegno. A livello sportivo, è una situazione particolare: devo valutare in modo diverso dagli altri”.

Il centrocampista ucraino intanto ha affidato ai social il suo pensiero: “Sei forte, paese mio. Tutti i miei pensieri sono solo con te".

Sulla sfida coi giallorossi, Thiago Motta sottolinea: “L’importante è mantenere la continuità di lavoro mostrato nelle ultime partite. Come nei primi minuti a Bologna. Affrontiamo una squadra importante, costruita per andare in Europa. Noi facciamo un campionato diverso, giochiamo in casa e affronteremo la partita al massimo, cercando di portarla dalla nostra parte e se meritiamo porteremo a casa il risultato”.

Non ci sarà Manaj, al suo posto potrebbe giocare Nzola, ma c'è anche la soluzione Agudelo. Il tecnico non scioglie il dubbio: “Nzola sta bene, stava bene anche prima. Davanti a lui c'è un giocatore che sta facendo molto bene come Manaj. Non lo avremo per squalifica, la possibilità di giocare con Nzola c’è. È disponibile, vedremo come valutarlo dopo l’ultimo allenamento per mettere la squadra migliore. Agudelo ha fatto bene, sa che può fare ancora meglio, anche prima era pronto a giocare dall’inizio ma le scelte sono stare diverse. Lo valuteremo, vedremo se comincerà dall’inizio o se subentrerà".