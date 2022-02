Spezia, dubbi in attacco con la Roma: ballottaggio Nzola-Agudelo al posto di Manaj

di Maria Grazia Barile

Lavoro personalizzato per Ebrima Colley che non ha disputato la partitella di fine allenamento

Ballottaggio Agudelo-Nzola per sostituire lo squalificato Manaj domenica prossima al Picco alle 18 con la Roma. Thiago Motta ha solo problemi d'abbondanza potendo contare anche su Strelec ed Antiste. Il tecnico oggi ha lavorato molto sulla tattica e ha concluso l'allenamento con una partitella a campo ridotto alla quale non ha preso parte Ebrima Colley. Per lui lavoro personalizzato. Per il resto tutti disponibili.