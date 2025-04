Lo Spezia rimonta due volte il Frosinone e porta via un punto prezioso

Lo Spezia strappa un pareggio in trasferta sul campo del Frosinone grazie a una doppia rimonta firmata da Bandinelli e Pio Esposito. Finisce 2-2 allo stadio Benito Stirpe: per gli aquilotti un risultato che consolida la terza posizione in classifica in vista della sfida del primo maggio contro la Salernitana.

Formazione – Rispetto all’undici iniziale schierato contro il Mantova, l’unica novità è rappresentata da Wisniewski in difesa al posto dello squalificato Bertola. Al suo fianco ci sono Hristov e Mateju davanti a Gori. A centrocampo agiscono Elia e Aurelio sugli esterni, con Nagy, Esposito e Bandinelli in mezzo. In attacco spazio alla coppia composta da Pio Esposito e Lapadula.



Primo tempo - Prima dell’inizio della gara un minuto di raccoglimento per Papa Francesco morto lunedì mattina. Al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio con Bohinen, bravo a segnare di testa il suo primo gol stagionale. Lo Spezia risponde al 16’ con una prodezza di Bandinelli da fuori area che vale l’1-1. Il Frosinone torna avanti al 39’ ancora con Bohinen, questa volta con un tiro dal limite dell’area. I liguri sfiorano il pareggio in chiusura di tempo: prima con un tiro di Nagy fuori misura, poi con un paio di occasioni non concretizzate da Lapadula e Aurelio.



Ripresa – Nel secondo tempo D’Angelo prova a rimescolare le carte con un doppio cambio: fuori Elia e Aurelio, dentro Kouda e Vignali. Le occasioni non mancano, ma la precisione sì: Bandinelli manda alto da buona posizione, Vignali spreca una chance al 65’. Il tecnico spezzino inserisce Falcinelli per Bandinelli e poi Cassata per Nagy, passando a un assetto più offensivo.



Gol del pareggio – La rete del definitivo 2-2 arriva al 76’: Pio Esposito vince il duello fisico con Lucioni e di testa finalizza un cross di Kouda, siglando il suo quindicesimo gol stagionale. Lo Spezia cerca il colpo grosso ma rischia anche nel finale, con Kvernadze che sfiora il 3-2 per i ciociari. All’89’ una punizione di Salvatore Esposito si stampa sulla traversa: è il 22° legno colpito dagli aquilotti in questa stagione.



Prossimo turno – Il prossimo appuntamento per lo Spezia è in programma giovedì 1° maggio alle 15:00, quando al Picco arriverà la Salernitana.



FROSINONE: Cerofolini; Monterisi, Lucioni, Bracaglia; Oyono, Bohinen, Vural, Marchizza; Ghedjemis; Ambrosino, Kvernadze. All. Bianco

SPEZIA: Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito, Bandinelli, Aurelio; Pio Esposito, Lapadula. All. D’Angelo

AMMONITI: Bohinen (F); Monterisi (F);

