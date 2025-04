Spezia, D’Angelo e il 2-2 con il Frosinone: “Gara di grande valore, il pareggio è stretto”

È stato un primo tempo equilibrato, noi abbiamo fatto la partita, ma abbiamo subito due gol, uno su palla inattiva e uno in ripartenza. Nella ripresa penso che il pareggio ci stia stretto”: così l’allenatore dello Spezia Luca D’Angelo ha commentato il 2-2 maturato sul campo del Frosinone, al termine di una sfida che, a suo dire, ha visto i suoi ragazzi mettere seriamente in difficoltà la formazione di casa, mai così in affanno da quando è cambiata la guida tecnica.

Condizione fisica – D’Angelo ha poi evidenziato come, in questa fase della stagione, sia normale registrare un calo sotto il profilo atletico. “In questo momento forse stiamo concedendo qualcosa in più del solito, dobbiamo ritrovare quella solidità che ci ha contraddistinto fino a qualche mese fa. È normale che, nel corso di una stagione, ci siano momenti diversi e ora iniziano a farsi sentire un po’ di stanchezza e il peso del campionato”.

Giocatori – Il tecnico ha espresso soddisfazione per l’ingresso positivo di alcuni elementi dalla panchina: “Kouda è entrato benissimo, così come tutti gli altri che ci hanno dato una grande mano. Bandinelli stava già facendo bene da tempo, gli mancava solo il gol e finalmente è arrivato”.

Calendario – Non è mancata una frecciata alla Lega per la scelta della data del recupero contro il Cosenza, fissato per il 13 maggio. “Credo che si sarebbe dovuto giocare il 28 aprile, una soluzione che non avrebbe inciso sul campionato, ma non voglio aggiungere altro sulla questione”, ha dichiarato D’Angelo.

Società – L’allenatore ha voluto ringraziare l’attuale dirigenza per il lavoro svolto in attesa dell’insediamento della nuova proprietà: “Ringrazio l’Avvocato Corradino e l’AD Gazzoli, che in questi mesi hanno tenuto il gruppo lontano da ogni problematica. Ora l’augurio è che possa garantire allo Spezia un futuro stabile e sereno, a 360 gradi”.

Obiettivi – Infine, il tecnico ha ribadito la soddisfazione per i risultati raggiunti: “Siamo partiti con l’obiettivo di salvarci e, già da qualche settimana, siamo matematicamente ai playoff. Questo dimostra quanto sia stata straordinaria la nostra stagione. Ora ci aspettano quattro partite in cui continueremo a fare il possibile per ottenere il massimo, poi, se ci saranno i playoff, penseremo a quelli”.

