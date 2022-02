Spezia sconfitto 2-1 a Bologna: decide la doppietta di Arnautovic

di Maria Grazia Barile

Aquilotti in vantaggio nel primo tempo con Manaj, punteggio ribaltato dall'attaccante austriaco

Spezia sconfitto 2-1 a Bologna nel posticipo della 26ma giornata di Serie A. Il primo tempo si era concluso sull'1-1 con gli aquilotti subito in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Manaj su cross di Reca. La reazione rossoblù affidata soprattutto alle giocate di Barrow, ed è proprio lui a confezionare l'assist per Arnautovic che trova il gol del pareggio a 5 minuti dal riposo. Bravo l'austriaco ad infilare Provedel in diagonale. Si va all'intervallo sull'1-1, risultato giusto dopo un primo tempo piuttosto equilibrato.

Nella ripresa il Bologna comincia e premere di più ma trova il gol del successo solo nel finale. Lo segna ancora Arnautovic sfruttando, di testa, un cross di Sansone. È la seconda sconfitta consecutiva per la formazione di Thiago Motta. Per Mihajlovic è la prima vittoria nel 2022.