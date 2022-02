Spezia, Nikolaou: "Siamo partiti male, vittoria a Napoli la svolta"

di Edoardo Cozza

Il difensore greco: "Siamo molto giovani, ci abbiamo messo un po' a carburare: Ora stiamo bene mentalmente e in campo le cose vanno meglio"

Tra le note liete dello Spezia, miglior ligure finora in Serie A, c'è il difensore greco Dimitris Nikolaou, intervistato nelle scorse ore dalla testata ellenica Sport24.gr per analizzare la stagione disputata fin qui: "Non siamo partiti bene all'inizio, anche perché la società ha acquistato molti giovani decidendo di ricominciare da capo. C'è voluto tempo per carburare, tanto che siamo anche usciti dalla Coppa Italia. A Napoli, però, abbiamo ottenuto un successo importante e la squadra ha iniziato a carburare: stiamo bene mentalmente e in campo le cose vanno decisamente meglio".

Nikolaou si è soffermato sulle sue prestazioni: "Sto cambiando il mio modo di giocare: sono più attento e faccio meno errori. Ho imparato anche a organizzare la manovra. Se punto alla Nazionale? Posso solo lavorare sodo per tornarci, di certo è un obiettivo che mi farebbe piacere raggiungere"