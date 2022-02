Spezia, Thiago Motta: "Abbiamo giocato solo 15 minuti"

di Edoardo Cozza

L'allenatore non è contento della gara dei suoi: "Bene il primo quarto d'ora, poi non siamo riusciti a far nulla: troppo bassi e il Bologna ci ha fatto male"

Martedì 22 Febbraio 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn