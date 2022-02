Spezia, Stadio Picco verso il tutto esaurito con la Roma. Thiago Motta rilancia Nzola

di Maria Grazia Barile

Atteso un migliaio di tifosi romanisti, partita che non è ritenuta a rischio dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive

Poche centinaia i biglietti disponibili nell'ultimo giorno di prevendita, ma i botteghini rimarranno aperti fino a domani prima della partita. Attesi un migliaio di tifosi romanisti, con la partita che non è ritenuta a rischio dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Oggi rifinitura per Thiago Motta, che si prepara a rilanciare Nzola dal primo minuto, ritrova Amian dopo la squalifica e valuta il ritorno al centrocampo a tre. Rientra Bastoni e ci sarà Kiwior davanti alla difesa, mentre per il ruolo di mezzala destra Maggiore in vantaggio sull'ucraino Kovalenko, scosso dalle notizie che arrivano dal suo paese

Possibile sorpresa Agudelo, provato in settimana a centrocampo.

Il tecnico dichiara: “Nzola sta bene, stava bene anche prima. Davanti a lui c'è un giocatore che sta facendo molto bene come Manaj. Non lo avremo per squalifica, la possibilità di giocare con Nzola c’è. È disponibile, vedremo come valutarlo dopo l’ultimo allenamento per mettere la squadra migliore. Agudelo ha fatto bene, sa che può fare ancora meglio, anche prima era pronto a giocare dall’inizio ma le scelte sono stare diverse. Lo valuteremo, vedremo se comincerà dall’inizio o se subentrerà".