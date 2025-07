Spezia, Reca saluta dopo 101 presenze: “Questa città sarà per sempre casa mia”

“Dopo quattro anni meravigliosi, è arrivato per me il momento di salutare questo club che porterò sempre nel cuore”. Così Arkadiusz Reca ha salutato lo Spezia con un lungo messaggio condiviso sui social. Dopo 101 presenze in maglia bianca, il terzino polacco lascia la Liguria e chiude la sua esperienza spezzina, ricordando i momenti vissuti in campo e fuori con parole cariche di affetto e riconoscenza.

Esperienza vissuta – Insieme alla moglie e alle figlie, Reca ha voluto sottolineare il legame nato con il territorio: “Abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile. Spezia è diventata la nostra casa, una città che ameremo per sempre, piena di persone straordinarie, calde, vere”.

Tifosi speciali – Il giocatore ha poi riservato un pensiero particolare ai sostenitori bianconeri: “I tifosi dello Spezia sono unici. In ogni partita, in ogni momento difficile e in ogni gioia, ci avete fatto sentire il vostro calore e la vostra passione. Senza di voi, nulla sarebbe stato lo stesso”.

Momenti chiave – Tra le 101 apparizioni, Reca ha anche segnato alcuni gol importanti, su tutti quello che ha garantito la salvezza contro il Venezia nella scorsa stagione. Un momento cruciale che ha rappresentato uno dei punti più alti del suo percorso con le Aquile.

Ultima stagione – Il rammarico per non essere riuscito a riportare la squadra in Serie A è l’unica nota amara nelle sue parole: “Solo un grande rammarico ci accompagna: non essere riusciti a riportare questa squadra dove merita”.

Ringraziamento finale – Il messaggio si è concluso con un “arrivederci” carico di emozione: “Vi ringraziamo di cuore per tutto l’affetto, il sostegno e la fiducia. Spezia sarà per sempre una parte della nostra famiglia. Questo non è un addio, ma un arrivederci. Forza Aquile”.

