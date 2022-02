Spezia, la lista Toti incontra Peracchini

di Redazione

"Affiancheremo con la nostra la lista civica del sindaco per garantire stabilità, equilibrio e buongoverno. Siamo pronti a tutte le sfide che ci aspettano"

I vertici provinciali della Lista Toti hanno incontrato il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini dopo che nei giorni scorsi il centrodestra si è ricompattato intorno al suo nome in vista delle amministrative della prossima primavera.

"Abbiamo ribadito al sindaco il nostro pieno appoggio, che del resto non era mai venuto a mancare, in tutti questi anni di lavoro e anche nelle ultime turbolente settimane" fanno sapere dalla delegazione arancione, composta fra gli altri dalla deputata Manuela Gagliardi e dall'assessore regionale Giacomo Giampedrone. "Come era successo già nel 2017, come accadrà anche a Genova e come è successo in tutte le ultime elezioni che si sono tenute in Liguria, la Lista Toti sarà presente con il proprio simbolo accanto alla lista civica del sindaco: siamo certi che la presenza di due liste territoriali garantirà ai sindaci stabilità, equilibrio di amministrazione e capacità di buongoverno, anche in un anno elettorale come quello che ci aspetta, ricco di sfide legate pure al rilancio economico dopo la pandemia. La Lista Toti si confermerà come punto di riferimento per quegli elettori che sceglieranno di proseguire nella politica di cambiamento iniziata in Liguria nel 2015, con un saldo legame con l'esperienza politica regionale".