Spezia, il centrodestra ha deciso: sosterrà il sindaco Peracchini

di Marco Innocenti

La decisione è arrivata al termine di un vertice fra i coordinatori regionali di lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi per l'Italia e Udc

Si è concluso con la decisione di appoggiare la candidatura di Pierluigi Peracchini a sindaco della Spezia. All'unanimità. E' l'esito del vertice tra i coordinatori regionali del centrodestra Edoardo Rixi per la Lega, Matteo Rosso per Fratelli d’Italia, Carlo Bagnasco per Forza Italia, Andrea Costa per Noi con l’Italia e Umberto Calcagno per l'Udc.

All'incontro era presente anche lo stesso sindaco Peracchini che ha avuto modo di confrontarsi con i partiti della coalizione sul lavoro svolto in questi 5 anni di governo della città e sul programma in vista della prossima tornata elettorale.

“Sono contento dell’appoggio del centrodestra alla mia candidatura con una mia lista civica - ha detto Peracchini - l’unica titolata col mio nome nel simbolo. Ritengo fondamentale proseguire il lavoro con le forze che finora mi hanno sostenuto e sono disponibile ad accogliere tutti coloro che vorranno condividere la mia candidatura per proseguire insieme, per altri 5 anni, quanto intrapreso finora per la crescita del nostro territorio”.