Spagna: 42 mln di euro di finanziamenti UE per una rete transeuropea di trasporti efficiente e sostenibile

La Spagna ha ottenuto 42,1 milioni di euro di aiuti europei per finanziare iniziative volte a realizzare una rete transeuropea di trasporto (TEN-T) efficiente e sostenibile nell’ambito del bando Connecting Europe Facility (CEF) 2024, che sovvenziona diverse iniziative volte a promuovere lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto europee.

In particolare, undici progetti imprenditoriali convalidati dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile riceveranno sovvenzioni europee con l’obiettivo di promuovere un sistema di trasporto sostenibile con soluzioni intelligenti e resilienti.

Di questi undici progetti presentati, cinque saranno sviluppati esclusivamente in Spagna da aziende pubbliche e private, mentre gli altri sei hanno sede nell’UE con la partecipazione spagnola.

Da un lato, nell’ambito della linea relativa alla mobilità sicura, cinque progetti riceveranno circa 20,5 milioni di euro. Di questi, tre riceveranno fino a 16,6 milioni di euro per finanziare lo sviluppo di aree di parcheggio sicure (ZPS) a Gipuzkoa, Huesca e Saragozza.

Gli altri due progetti riguardano la resilienza stradale ai cambiamenti climatici per evitare gravi conseguenze derivanti da fenomeni ambientali come le Danas (depressioni isolate ad alta quota) e altri disastri naturali, per un totale di 3,9 milioni di euro.

D’altro canto, gli altri sei progetti riguardano la mobilità intelligente e interoperabile e raggiungeranno complessivamente circa 21,6 milioni di euro. Di questi progetti, quattro sono dedicati allo sviluppo di applicazioni di trasporto intelligenti, per un valore di 13,9 milioni di euro.

Nello specifico, vengono finanziate le seguenti azioni:

ENAIRE e altre organizzazioni spagnole partecipano a due proposte europee per lo sviluppo della gestione del traffico aereo per il Cielo Unico Europeo (SESAR). Sviluppo di Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) nel Corridoio Atlantico/Mediterraneo. Implementazione di un sistema per eliminare le barriere all’interoperabilità dei dati nel trasporto ferroviario intermodale. Sviluppo di un sistema di navigazione per migliorare l’efficienza e la sicurezza attraverso soluzioni digitali. Implementazione e miglioramento dei Punti di Accesso Nazionali e miglioramento dell’acquisizione e dell’inserimento dei dati sul traffico e sulla mobilità.

Le sovvenzioni del Meccanismo per Collegare l’Europa (CEF) vengono assegnate su base competitiva, pertanto i progetti selezionati sono quelli con i punteggi più alti. I potenziali beneficiari di questi fondi sono istituzioni o aziende con sede in qualsiasi paese dell’Unione Europea, che possono presentare domanda individualmente o in gruppo, nonché alcune organizzazioni internazionali operanti nei settori delle infrastrutture e dei trasporti.

