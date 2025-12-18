Busalla: il passaporto dei negozianti, sconti dal 10% al 20% e rilancio del piccolo commercio locale
di Gilberto Volpara
Circa 15 esercizi aderenti
Oltre alle casette in legno che animano la piazza principale, Busalla vara l'idea dei passaporti commerciali: alcuni esercizi del centro di Vallescrivia si sono dotati di questo strumento e chi acquista in quelle determinate botteghe riceve adesivi a titolo gratuito - fino al 6 gennaio - nonchè il timbro di avvenuto investimento. Può accedere così a ulteriori promozioni nei negozi limitrofi aderenti al percorso.
"Un'idea per promuovere sempre di più gli acquisti sotto casa e dare ossigeno a presidi fondamentali alla tenuta sociale d'entroterra" spiegano i promotori.
