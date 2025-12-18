Genova, mattinata nera per gli automobilisti: raffica di incidenti e traffico impazzito

Mattinata difficile per la viabilità cittadina a Genova, segnata da una serie di incidenti che hanno avuto inevitabili ripercussioni sul traffico.





Il primo sinistro si è verificato poco prima delle 8 in Sopraelevata, dove un motociclista di 35 anni è rimasto lievemente ferito. Intorno alle 9, un secondo incidente è avvenuto nei pressi del casello di Genova Ovest, con il ferimento lieve di una donna di 65 anni. Nello stesso momento, ancora in Sopraelevata, un motociclista di 28 anni è rimasto coinvolto in un terzo incidente: le sue condizioni sono apparse non gravi ed è stato medicato sul posto.





Alle 9.30 il quarto incidente si è verificato sulla A12, tra Genova Est e il bivio con la A7. Coinvolta una ragazza di 22 anni, trasferita in ospedale per un trauma cranico.





Pesanti le conseguenze sul traffico: code si sono formate sul lungomare Canepa fino alla strada Guido Rossa, sull’A10 in corrispondenza del ponte San Giorgio e nel tratto finale dell’A7. Traffico intenso anche in Valbisagno e in corso Europa, in direzione del centro.

