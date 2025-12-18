Diga di Genova: la Procura Europea chiede l’archiviazione per Webuild e dirigenti coinvolti

La Procura Europea (EPPO) ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova. Tra gli indagati figuravano l’ex presidente dell’Autorità di sistema portuale Paolo Emilio Signorini, il manager belga Jan Albert Vandenbroeck, il dirigente Webuild Alberto Colosio e l’amministratore delegato Pietro Salini.





L’indagine riguardava la gara per la costruzione della diga, poi trasformata in procedura negoziata e giudicata dall’Anac piena di irregolarità amministrative e penali. I reati ipotizzati erano turbativa d’asta, falso e malversazione. Signorini, coinvolto anche in un’inchiesta per corruzione in Liguria, aveva già patteggiato una pena di tre anni e cinque mesi.





La Procura Europea ha concluso che non sono emersi elementi concreti per configurare i reati contestati. Pur riconoscendo anomalie nella procedura di gara, queste erano consentite da norme derogatorie introdotte dopo il crollo del Ponte Morandi. Inoltre, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ha reso inapplicabile anche questa ipotesi. Eventuali violazioni ambientali rilevate risultano al momento di natura amministrativa, senza rilievo penale.

