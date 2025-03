Skymetro, Uremassi (Vince Genova): "I cittadini vogliono l'opera, Pd e centrosinistra ne prendano atto"

"Siamo di fronte al solito disco rotto dei sinistri. I genovesi vogliono lo Skymetro, il Governo ha dato il via libera, ma la banda del “no” capitanata dalla candidata piovuta dai Parioli continua cocciutamente a non voler vedere la realtà. Probabilmente, il centro sinistra ha stabilito che il nostro territorio debba rimanere distante e lontano dal centro di Genova condannando gli abitanti della Val Bisagno ad un futuro di isolamento dal resto della città. Già adesso occorre più di un’ora da Struppa e/o da Molassana per raggiungere il centro, ma evidentemente ciò non interessa alla candidata voluta dal Pd e “l’aria nuova” che promette non andrebbe di certo ad interessare la nostra Val Bisagno. Soprattutto, ci lascia attoniti il fatto che alla candidata non sia stato scritto nulla nel suo copione da proporre come soluzioni alternative per dotare la nostra vallata di un trasporto capiente e veloce. Infatti, non avanza alcuna proposta nel programma esposto, limitandosi ad accennare ad una vecchia ipotesi assolutamente improponibile ed irrealizzabile. Forse i suoi suggeritori non l’hanno informata: così facendo si assume implicitamente la responsabilità di rinunciare ai fondi già stanziati per l’opera”. Così Maurizio Uremassi, presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, risponde agli attacchi del Pd sul progetto dello Skymetro.

“Il governo dice sì, i residenti dicono sì. Il Pd dice NO. Nulla di nuovo, nulla che ci stupisca dopo l’ennesimo attacco sconsiderato al progetto dello Skymetro. Dovendo coprire la brutta figura della loro candidata, che dal palco dei Magazzini del Cotone ha dimostrato tutta la sua distanza da Genova e dai genovesi, i dem perdono le staffe e parlano di farsa proprio nel momento in cui il progetto dimostra di superare anche le ultime osservazioni e di piacere agli unici che dovrebbero essere interessati: i cittadini. Senza dimenticare che dire NO allo Skymetro significherebbe rimandare a Roma (forse la cosa piace alla loro candidata) 400 milioni, con il serio rischio di configurare un danno erariale. In una parola, il Pd conferma che, al netto di scenografie, effetti teatrali e discorsi letti, nel loro programma l’altroieri è sempre qui. - Così Lorenzo Pellerano e Federico Barbieri, consiglieri comunali di Noi Moderati - Orgoglio Genova – Bucci, rispondono agli attacchi del Pd sul progetto dello Skymetro in Valbisagno

